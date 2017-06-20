«Лейкерс» претендуют на звездных свободных агентов межсезонья-2018, для чего клубу необходимо освобождать место в платежной ведомости.

Как пишет инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Воджнаровски, воздерживаются от обмена центрового Тимофея Мозгова и форварда ради облегчения «платежки».

Клубы, готовые принять контракты Мозгова (15,3 млн+16+16,7) и Денга (17,2+18+18,8), хотят также получить пики и молодых игроков.