Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. «Лейкерс» пока не собираются обменивать Мозгова и Денга ради облегчения платежной ведомости

    Теги возможные переходы Луол Денг Лейкерс НБА Тимофей Мозгов

    «Лейкерс» претендуют на звездных свободных агентов межсезонья-2018, для чего клубу необходимо освобождать место в платежной ведомости.

    Как пишет инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Воджнаровски, «Лейкерс» воздерживаются от обмена центрового Тимофея Мозгова и форварда Луола Денга ради облегчения «платежки».

    Клубы, готовые принять контракты Мозгова (15,3 млн+16+16,7) и Денга (17,2+18+18,8), хотят также получить пики и молодых игроков.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться