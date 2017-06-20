НБА. «Лейкерс» пока не собираются обменивать Мозгова и Денга ради облегчения платежной ведомости
«Лейкерс» претендуют на звездных свободных агентов межсезонья-2018, для чего клубу необходимо освобождать место в платежной ведомости.
Как пишет инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Воджнаровски, «Лейкерс» воздерживаются от обмена центрового Тимофея Мозгова и форварда Луола Денга ради облегчения «платежки».
Клубы, готовые принять контракты Мозгова (15,3 млн+16+16,7) и Денга (17,2+18+18,8), хотят также получить пики и молодых игроков.
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