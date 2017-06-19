«Лейкерс» вступят в переговоры с «Индианой» по Полу Джорджу, если «Кливленд» будет близок к заключению сделки по приобретению форварда, пишет журналист The Ringer Кевин О’Коннор со ссылкой на два источника в .

Ранее сообщалось, что хочет заполучить Джорджа, даже если игрок не даст обещание подписать с клубом новый контракт.