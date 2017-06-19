НБА. «Лейкерс» сделают предложение по Полу Джорджу, если форвард будет близок к обмену в «Кливленд»
«Лейкерс» вступят в переговоры с «Индианой» по Полу Джорджу, если «Кливленд» будет близок к заключению сделки по приобретению форварда, пишет журналист The Ringer Кевин О’Коннор со ссылкой на два источника в НБА.
Ранее сообщалось, что «Кливленд» хочет заполучить Джорджа, даже если игрок не даст обещание подписать с клубом новый контракт.
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