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    НБА. «Лейкерс» сделают предложение по Полу Джорджу, если форвард будет близок к обмену в «Кливленд»

    Теги возможные переходы Кливленд Индиана Лейкерс НБА Пол Джордж

    «Лейкерс» вступят в переговоры с «Индианой» по Полу Джорджу, если «Кливленд» будет близок к заключению сделки по приобретению форварда, пишет журналист The Ringer Кевин О’Коннор со ссылкой на два источника в НБА.

    Ранее сообщалось, что «Кливленд» хочет заполучить Джорджа, даже если игрок не даст обещание подписать с клубом новый контракт.

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