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    Евробаскет-2017. Женщины. Россия встретится с Черногорией, Украина сыграет с Венгрией и другие матчи

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    В понедельник, 19 июня, в Чехии продолжится чемпионат Европы среди женских команд. В третий игровой день группового этапа сборная России встретится с командой Черногории. Украина сыграет с Венгрией.

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Чехия

    Групповой этап

    Группа A

    Венгрия – Украина

    19 июня. 13.30

    Чехия – Испания

    19 июня. 19.00

    Положение команд: Испания – 2-0, Украина – 1-1, Венгрия – 1-1, Чехия – 0-2.

    Группа B

    Беларусь – Турция

    19 июня. 16.00

    Словакия – Италия

    19 июня. 21.30

    Положение команд: Турция – 2-0, Италия – 1-1, Словакия – 1-1, Беларусь – 0-2.

    Группа C

    Сербия – Словения

    19 июня. 16.00

    Франция – Греция

    19 июня. 21.30

    Положение команд: Франция – 2-0, Греция – 1-1, Словения – 1-1, Сербия – 0-2.

    Группа D

    Латвия – Бельгия

    19 июня. 13.30

    Черногория – РОССИЯ

    19 июня. 19.00

    Положение команд: Бельгия – 2-0, РОССИЯ – 1-1, Латвия – 1-1, Черногория – 0-2.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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