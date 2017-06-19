Евробаскет-2017. Женщины. Россия встретится с Черногорией, Украина сыграет с Венгрией и другие матчи
В понедельник, 19 июня, в Чехии продолжится чемпионат Европы среди женских команд. В третий игровой день группового этапа сборная России встретится с командой Черногории. Украина сыграет с Венгрией.
Чемпионат Европы
Женщины
Чехия
Групповой этап
Группа A
Венгрия – Украина
19 июня. 13.30
Чехия – Испания
19 июня. 19.00
Положение команд: Испания – 2-0, Украина – 1-1, Венгрия – 1-1, Чехия – 0-2.
Группа B
Беларусь – Турция
19 июня. 16.00
Словакия – Италия
19 июня. 21.30
Положение команд: Турция – 2-0, Италия – 1-1, Словакия – 1-1, Беларусь – 0-2.
Группа C
Сербия – Словения
19 июня. 16.00
Франция – Греция
19 июня. 21.30
Положение команд: Франция – 2-0, Греция – 1-1, Словения – 1-1, Сербия – 0-2.
Группа D
Латвия – Бельгия
19 июня. 13.30
Черногория – РОССИЯ
19 июня. 19.00
Положение команд: Бельгия – 2-0, РОССИЯ – 1-1, Латвия – 1-1, Черногория – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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