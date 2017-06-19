В понедельник, 19 июня, в Чехии продолжится чемпионат Европы среди женских команд. В третий игровой день группового этапа сборная России встретится с командой Черногории. Украина сыграет с Венгрией.

Чемпионат Европы

Женщины

Чехия

Групповой этап

Группа A

Венгрия – Украина

19 июня. 13.30

Чехия – Испания

19 июня. 19.00

Положение команд: Испания – 2-0, Украина – 1-1, Венгрия – 1-1, Чехия – 0-2.

Группа B

Беларусь – Турция

19 июня. 16.00

Словакия – Италия

19 июня. 21.30

Положение команд: Турция – 2-0, Италия – 1-1, Словакия – 1-1, Беларусь – 0-2.

Группа C

Сербия – Словения

19 июня. 16.00

Франция – Греция

19 июня. 21.30

Положение команд: Франция – 2-0, Греция – 1-1, Словения – 1-1, Сербия – 0-2.

Группа D

Латвия – Бельгия

19 июня. 13.30

Черногория – РОССИЯ

19 июня. 19.00

Положение команд: Бельгия – 2-0, РОССИЯ – 1-1, Латвия – 1-1, Черногория – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.