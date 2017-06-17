Евробаскет-2017. Женщины. Россия – Бельгия, Украина сыграет с Испанией и другие матчи
В субботу, 17 июня, в Чехии продолжится чемпионат Европы среди женских команд. Во второй игровой день группового этапа сборная России встретится с Бельгией. Украина сразится с Испанией.
Чемпионат Европы
Женщины
Чехия
Групповой этап
Группа A
Испания – Украина
17 июня. 16.00
Чехия – Венгрия
17 июня. 19.00
Положение команд: Украина – 1-0, Испания – 1-0, Чехия – 0-1, Венгрия – 0-1.
Группа B
Словакия – Беларусь
17 июня. 13.30
Италия – Турция
17 июня. 21.30
Положение команд: Италия – 1-0, Турция – 1-0, Словакия – 0-1, Беларусь – 0-1.
Группа C
ГРЕЦИЯ – Словения
17 июня. 19.00
ФРАНЦИЯ – Сербия
17 июня. 21.30
Положение команд: Греция – 1-0, Франция – 1-0, Сербия – 0-1, Словения – 0-1.
Группа D
ЧЕРНОГОРИЯ – Латвия
17 июня. 13.30
РОССИЯ – Бельгия
17 июня. 16.00
Положение команд: РОССИЯ – 1-0, Бельгия – 1-0, Черногория – 0-1, Латвия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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