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    Евробаскет-2017. Женщины. Россия – Бельгия, Украина сыграет с Испанией и другие матчи

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    В субботу, 17 июня, в Чехии продолжится чемпионат Европы среди женских команд. Во второй игровой день группового этапа сборная России встретится с Бельгией. Украина сразится с Испанией.

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Чехия

    Групповой этап

    Группа A

    Испания – Украина

    17 июня. 16.00

    Чехия – Венгрия

    17 июня. 19.00

    Положение команд: Украина – 1-0, Испания – 1-0, Чехия – 0-1, Венгрия – 0-1.

    Группа B

    Словакия – Беларусь

    17 июня. 13.30

    Италия – Турция

    17 июня. 21.30

    Положение команд: Италия – 1-0, Турция – 1-0, Словакия – 0-1, Беларусь – 0-1.

    Группа C

    ГРЕЦИЯ – Словения

    17 июня. 19.00

    ФРАНЦИЯ – Сербия

    17 июня. 21.30

    Положение команд: Греция – 1-0, Франция – 1-0, Сербия – 0-1, Словения – 0-1.

    Группа D

    ЧЕРНОГОРИЯ – Латвия

    17 июня. 13.30

    РОССИЯ – Бельгия

    17 июня. 16.00

    Положение команд: РОССИЯ – 1-0, Бельгия – 1-0, Черногория – 0-1, Латвия – 0-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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