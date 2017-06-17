В субботу, 17 июня, в Чехии продолжится чемпионат Европы среди женских команд. Во второй игровой день группового этапа сборная России встретится с Бельгией. Украина сразится с Испанией.

Чемпионат Европы

Женщины

Чехия

Групповой этап

Группа A

Испания – Украина

17 июня. 16.00

Чехия – Венгрия

17 июня. 19.00

Положение команд: Украина – 1-0, Испания – 1-0, Чехия – 0-1, Венгрия – 0-1.

Группа B

Словакия – Беларусь

17 июня. 13.30

Италия – Турция

17 июня. 21.30

Положение команд: Италия – 1-0, Турция – 1-0, Словакия – 0-1, Беларусь – 0-1.

Группа C

ГРЕЦИЯ – Словения

17 июня. 19.00

ФРАНЦИЯ – Сербия

17 июня. 21.30

Положение команд: Греция – 1-0, Франция – 1-0, Сербия – 0-1, Словения – 0-1.

Группа D

ЧЕРНОГОРИЯ – Латвия

17 июня. 13.30

РОССИЯ – Бельгия

17 июня. 16.00

Положение команд: РОССИЯ – 1-0, Бельгия – 1-0, Черногория – 0-1, Латвия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.