и «Филадельфия» ведут переговоры об обмене первого пика. Как сообщает инсайдер Yahoo!Sports Эдриан Воджнаровски, «Селтикс» может получить за первый пик третий пик драфта-2017, принадлежащий «Филадельфии», и пик первого раунда драфта-2018, который «76-е» вменяли у «Лейкерс».

Ожидается, что под первым пиком драфта-2017 будет выбран разыгрывающий . Возможно, что в субботу Фульц приедет в Филадельфию, чтобы встретиться с представителями «76-х».

Средние показатели Фульца за университет Вашингтона – 23,3 очка, 5,9 передачи, 5,7 подбора, при 41,3% из-за дуги.