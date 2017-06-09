Стив Керр о том, что легенды уничтожили бы «Уорриорз»: «Они правы. Игроки становятся слабее, у них меньше навыков»

Главный тренер Стив Керр прокомментировал многочисленные заявления звезд прошлого о том, что их команды легко бы справились с калифорнийцами.

«Они правы. Они бы уничтожили нас. Игра с течением времени становится все хуже. Игроки менее талантливы, нежели раньше. Парни из 50-х уничтожили бы вообще всех.

Странно, но человеческая эволюция в спорте движется в обратном направлении. Игроки становятся слабее, меньше, у них меньше навыков и умений. Я не знаю. Не могу объяснить это», – сказал Керр.