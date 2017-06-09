Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    Стив Керр о том, что легенды уничтожили бы «Уорриорз»: «Они правы. Игроки становятся слабее, у них меньше навыков»

    Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр НБА плей-офф

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал многочисленные заявления звезд прошлого о том, что их команды легко бы справились с калифорнийцами.

    «Они правы. Они бы уничтожили нас. Игра с течением времени становится все хуже. Игроки менее талантливы, нежели раньше. Парни из 50-х уничтожили бы вообще всех.

    Странно, но человеческая эволюция в спорте движется в обратном направлении. Игроки становятся слабее, меньше, у них меньше навыков и умений. Я не знаю. Не могу объяснить это», – сказал Керр.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться