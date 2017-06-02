Центровой Тимофей Мозгов рассказал, как в команде восприняли победу Дональда Трампа на выборах президента США. -

– Я относился к происходящему с юмором, хотя было довольно интересно. Сразу было видно, что идет война не на жизнь, а на смерть. Люди разделились на два лагеря. Возникало чувство, что американцы не выражали своей политической позиции, а искренне ненавидели другого кандидата. Сам не читал программ Трампа и Клинтон, но сложилось впечатление, что и остальные их не изучали. Просто ненавидели обоих. Да и в раздевалке «Лейкерс» это было заметно. У нас в команде много темнокожих ребят, и они все были настроены категорически против нынешнего президента — ведь они считают его расистом.

- В команде доходило до размолвок?

– Нет-нет. Все-таки у нас все баскетболисты адекватные. Хотя некоторые даже отказывались останавливаться в отелях сети Трампа. Всей команде приходилось менять гостиницу. Такое видел в первый раз. Причем выглядело странно, потому что до этого никаких проблем не возникало в принципе, — приводит слова Мозгова RT.