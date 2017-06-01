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    Василий Карасев о судействе в матче с «Химками»: «Спасибо игрокам, выдержавшим этот кошмар»

    Теги Химки Зенит Василий Карасев судьи Стефан Маркович Единая лига ВТБ

    Главный тренер «Зенита» Василий Карасев остался недоволен судейством в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками» (71:73, 2-2).

    Игроки «Зенита» в сумме заработали 34 фола (26 у «Химок», 41-22 по штрафным), три баскетболиста в составе питерцев не доиграли матч из-за перебора замечаний.

    «Спасибо моим игрокам, выдержавшим весь этот кошмар, больше у меня нет комментариев. То, что творилось в четвертом матче серии, такого я не видел давно. Не повторится ли ситуация в пятом матче, это не от меня зависит, а от Лиги ВТБ.

    По Стефану Марковичу неизвестно, насколько он выбыл из строя», – цитирует Карасева «Р-Спорт».

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