Василий Карасев о судействе в матче с «Химками»: «Спасибо игрокам, выдержавшим этот кошмар»

Главный тренер Василий Карасев остался недоволен судейством в четвертом матче полуфинальной серии лиги ВТБ с «Химками» (71:73, 2-2).

Игроки «Зенита» в сумме заработали 34 фола (26 у «Химок», 41-22 по штрафным), три баскетболиста в составе питерцев не доиграли матч из-за перебора замечаний.

«Спасибо моим игрокам, выдержавшим весь этот кошмар, больше у меня нет комментариев. То, что творилось в четвертом матче серии, такого я не видел давно. Не повторится ли ситуация в пятом матче, это не от меня зависит, а от Лиги ВТБ.

По Стефану Марковичу неизвестно, насколько он выбыл из строя», – цитирует Карасева «Р-Спорт».