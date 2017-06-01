Форвард Кевин Дюрэнт готов отказаться от максимального контракта, который он может получить как игрок с 10-летним опытом, для того, чтобы команда сохранила свой нынешний состав.

Чтобы дать Дюрэнту максимальный контракт, «Уорриорз» придется отказаться от подписания новых соглашений с и Шоном Ливингстоном, которые летом станут неограниченно свободными агентами. Кроме того, на рынок свободных агентов выйдут Заза Пачулия, Джавейл Макги, Иэн Кларк, Мэтт Барнс и Дэвид Уэст.

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» , заработавший за сезон-2016/17 12,1 миллиона долларов, может заключить новый супермаксимальный контракт, который заберет 35 процентов платежной ведомости команды.

Новый контракт Кевина Дюрэнта – каким он будет?

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