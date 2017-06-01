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    НБА. Дюрэнт готов отказаться от максимального контракта, чтобы «Уорриорз» сохранили состав

    Теги возможные переходы Голден Стэйт Шон Ливингстон Андре Игудала НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт готов отказаться от максимального контракта, который он может получить как игрок с 10-летним опытом, для того, чтобы команда сохранила свой нынешний состав.

    Чтобы дать Дюрэнту максимальный контракт, «Уорриорз» придется отказаться от подписания новых соглашений с Андре Игудалой и Шоном Ливингстоном, которые летом станут неограниченно свободными агентами. Кроме того, на рынок свободных агентов выйдут Заза Пачулия, Джавейл Макги, Иэн Кларк, Мэтт Барнс и Дэвид Уэст.

    Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, заработавший за сезон-2016/17 12,1 миллиона долларов, может заключить новый супермаксимальный контракт, который заберет 35 процентов платежной ведомости команды.

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