НБА. Дюрэнт готов отказаться от максимального контракта, чтобы «Уорриорз» сохранили состав
Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт готов отказаться от максимального контракта, который он может получить как игрок с 10-летним опытом, для того, чтобы команда сохранила свой нынешний состав.
Чтобы дать Дюрэнту максимальный контракт, «Уорриорз» придется отказаться от подписания новых соглашений с Андре Игудалой и Шоном Ливингстоном, которые летом станут неограниченно свободными агентами. Кроме того, на рынок свободных агентов выйдут Заза Пачулия, Джавейл Макги, Иэн Кларк, Мэтт Барнс и Дэвид Уэст.
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, заработавший за сезон-2016/17 12,1 миллиона долларов, может заключить новый супермаксимальный контракт, который заберет 35 процентов платежной ведомости команды.
Новый контракт Кевина Дюрэнта – каким он будет?
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