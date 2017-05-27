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    НБА. «Сперс» рассматривают вариант с подписанием Криса Пола

    Теги возможные переходы Клипперс Крис Пол Сан-Антонио НБА

    Руководство «Сан-Антонио» изучает возможность подписания разыгрывающего «Клипперс» Криса Пола, сообщает ESPN.com.

    Пол этим летом планирует выйти на рынок свободных агентов. «Сан-Антонио» на данном этапе не обладает необходимыми ресурсами в платежной ведомости, однако возможность объединения в одной команде Пола, Кавая Ленарда и ЛаМаркуса Олдриджа может подтолкнуть техасцев к решительным действиям.

    Ранее сообщалось, что между Полом и «Сперс» существует взаимный интерес, а «Клипперс» опасаются конкуренции со стороны 5-кратного чемпиона лиги.

    «Клипперс» являются единственной командой, которая может предложить 32-летнему Полу максимальный контракт на 210 миллионов долларов. «Сперс» в случае перестановок в составе смогут дать звездному плеймейкеру 152 миллиона на 4 года.

     

    Опрос

    В какой команде в следующем году будет играть Крис Пол?

    4651 голос 16
    • Клипперс
      45%
    • Сан-Антонио
      35%
    • Чикаго
      4%
    • Кливленд
      7%
    • Новый Орлеан
      6%
    • Другой вариант
      3%

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