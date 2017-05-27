НБА. «Сперс» рассматривают вариант с подписанием Криса Пола
Руководство «Сан-Антонио» изучает возможность подписания разыгрывающего «Клипперс» Криса Пола, сообщает ESPN.com.
Пол этим летом планирует выйти на рынок свободных агентов. «Сан-Антонио» на данном этапе не обладает необходимыми ресурсами в платежной ведомости, однако возможность объединения в одной команде Пола, Кавая Ленарда и ЛаМаркуса Олдриджа может подтолкнуть техасцев к решительным действиям.
Ранее сообщалось, что между Полом и «Сперс» существует взаимный интерес, а «Клипперс» опасаются конкуренции со стороны 5-кратного чемпиона лиги.
«Клипперс» являются единственной командой, которая может предложить 32-летнему Полу максимальный контракт на 210 миллионов долларов. «Сперс» в случае перестановок в составе смогут дать звездному плеймейкеру 152 миллиона на 4 года.
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