Бывшая звезда НБА Скотти Пиппен, выигравший шесть чемпионатов в роли напарника Майкла Джордана, заявил, что ЛеБрон Джеймс еще не достиг уровня Кобе Брайанта, и его сравнение с Брайантом и Джорданом не совсем корректно.

«По-моему, ЛеБрону еще очень далеко до Кобе. И я не думаю, что его надо сравнивать с Джорданом или Брайантом, поскольку они играют на разных позициях. Кобе и Майкл – защитники. И они оба является забивающими игроками. В этом смысле они больше похожи на Кайри. Они направлены на бросок, когда мяч попадает к ним в руки. Они не направлены на создание момента для кого-то другого на площадке. Они не организаторы атаки. Это роль ЛеБрона, потому что он – доминирующая и грозная сила, а также великолепный распасовщик.

Я думаю, что он своей игрой больше похож на Мэджика или на меня. Разумеется, он более мощный, чем мы. И он управляет командой. Мы не видели, чтобы Майкл или Кобе управляли командой как разыгрывающие. Им не комфортно на этой позиции. Когда они пересекают середину площадки, они думают о том, как набрать очки», – передает слова Пиппена The Score.