Аналитик TNT Чарльз Баркли в интервью программе «Mike & Mike» заявил, что форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс еще не достиг уровня Кобе Брайанта, и что бы сделать это, ему нужно еще раз обыграть «Голден Стэйт» в финале.

«Если ЛеБрону удастся обыграть «Голден Стэйт», возможно, я подниму его на уровень Кобе Брайанта. У Майкла Джордана шесть титулов чемпиона – это совершенно другая планета. У ЛеБрона – только три. Он – один из десяти величайших игроков всех времен. Если они смогут побить «Уорриорз», это будет потрясающе. И я поставлю его на один уровень с Кобе Брайантом. Я не понимаю, почему его ставят рядом с Кобе. Брайант выиграл пять чемпионатов. Он делал такое, что мы никогда не видели прежде», – передает слова Баркли USA Today.