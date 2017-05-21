«Голден Стэйт», обыграв в гостях «Сан-Антонио» в 3-м матче финала Западной конференции (120:108, 3-0), стал вторым клубом в истории лиги, который начал плей-офф с 11 побед подряд. Ранее это удавалось только «Лейкерс» в сезонах-1988/89 и 2000/01.

Однако уже в воскресенье «Кливленд» может повторить достижение «Голден Стэйт», если обыграет на своей площадке «Бостон» в 3-м матче финала Востока (3-0).