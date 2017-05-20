«Кливленд» повторил рекорд НБА, одержав 13-ю победу в плей-офф подряд

«Кливленд» в пятницу разгромил «Бостон» (130:86, 2-0) во втором матче финала Востока, одержав 13-ю победу в плей-офф подряд. Это повторение рекорда .

В нынешнем розыгрыше плей-офф «Кавальерс» одержали 10 побед подряд. Еще три победы были достигнуты в финальной серии плей-офф-2016.

«Кавальерс» также установили рекорд НБА по разнице к большому перерыву в матче плей-офф («+41») и обновили клубное достижение по набранным очкам.