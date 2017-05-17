Сегодня состоялась лотерея драфта-2017. «Бостон», имеющий наибольшие шансы на топовый пик драфта, получил право выбирать первым. «Лейкерс» сохранили пики первого раунда (2017 и 2019).

Лотерейные команды будут выбирать на драфте в следующем порядке:

1. «Бостон»

2. «Лейкерс»

3. «Филадельфия»

4. «Финикс»

5. «Сакраменто»

6. «Орландо»

7. «Миннесота»

8. «Никс»

9. «Даллас»

10. «Сакраменто»

11. «Шарлотт»

12. «Детройт»

13. «Денвер»

14. «Майами»