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    НБА. «Бостон» получил первый пик драфта-2017, «Лейкерс» – второй

    Теги НБА драфт

    Сегодня состоялась лотерея драфта-2017. «Бостон», имеющий наибольшие шансы на топовый пик драфта, получил право выбирать первым. «Лейкерс» сохранили пики первого раунда (2017 и 2019).

    Лотерейные команды будут выбирать на драфте в следующем порядке:

    1. «Бостон»

    2. «Лейкерс»

    3. «Филадельфия»

    4. «Финикс»

    5. «Сакраменто»

    6. «Орландо»

    7. «Миннесота»

    8. «Никс»

    9. «Даллас»

    10. «Сакраменто»

    11. «Шарлотт»

    12. «Детройт»

    13. «Денвер»

    14. «Майами»

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