НБА. «Бостон» получил первый пик драфта-2017, «Лейкерс» – второй
Сегодня состоялась лотерея драфта-2017. «Бостон», имеющий наибольшие шансы на топовый пик драфта, получил право выбирать первым. «Лейкерс» сохранили пики первого раунда (2017 и 2019).
Лотерейные команды будут выбирать на драфте в следующем порядке:
1. «Бостон»
2. «Лейкерс»
3. «Филадельфия»
4. «Финикс»
5. «Сакраменто»
6. «Орландо»
7. «Миннесота»
8. «Никс»
9. «Даллас»
10. «Сакраменто»
11. «Шарлотт»
12. «Детройт»
13. «Денвер»
14. «Майами»
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