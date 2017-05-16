И. о. главного тренера Майк Браун, комментируя эпизод с травмой форварда «Сперс» Кавая Ленарда после приземления на ногу Зазы Пачулии, заявил, что в той же третьей четверти стартового матча серии едва не стал жертвой аналогичного эпизода с участием .

«Там была целая цепь событий. Перед столкновением с Зазой Кавай повредил голеностоп о ногу Дэвида Ли. Спустя несколько владений Стеф бросал с сопротивлением Олдриджа. Его нога оказалась под Карри. Стеф избежал приземления на эту ногу, упав на паркет.

Я даже сказал паре арбитров того матча: «Эй, разве это не то же самое, что вы свистнули Пачулии?» Оба ответили, что разница в том, что Стеф избежал приземления на ногу Олдриджа, а Кавай приземлился на ногу Пачулии.

Но это одно и то же. Заза не является грязным игроком. ЛаМаркус не является грязным игроком. Это такой неприятный элемент в баскетболе. Два парня бросали мяч, два парня пытались помешать. Оба ставили ноги на место приземления оппонента, ни один из них не делал это специально. Один игрок приземлился на ногу, второй не приземлился», – заявил Браун.