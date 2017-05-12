НБА. Финал Западной конференции «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» стартует в воскресенье
Победив «Хьюстон» в 6-м матче (114:75, 4-2), «Сан-Антонио» оформил выход в следующий раунд плей-офф. Финал Западной конференции между «Сперс» и «Уорриорз» стартует в воскресенье, 14 мая, в «Оракл-арене».
Расписание игр финальной серии Западной конференции:
1-я игра. «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 14 мая, 22.30
2-я игра. «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 17 мая, 4.00
3-я игра. «Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» – 21 мая, 4.00
4-я игра. «Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» – 23 мая, 4.00
5-я игра. «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 25 мая, 4.00*
6-я игра. «Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» – 27 мая, 4.00*
7-я игра. «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 29 мая, 4.00*
* – если потребуется.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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