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    НБА. Финал Западной конференции «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» стартует в воскресенье

    Теги Голден Стэйт Сан-Антонио НБА НБА плей-офф

    Победив «Хьюстон» в 6-м матче (114:75, 4-2), «Сан-Антонио» оформил выход в следующий раунд плей-офф. Финал Западной конференции между «Сперс» и «Уорриорз» стартует в воскресенье, 14 мая, в «Оракл-арене».

    Расписание игр финальной серии Западной конференции:

    1-я игра. «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 14 мая, 22.30

    2-я игра. «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 17 мая, 4.00

    3-я игра. «Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» – 21 мая, 4.00

    4-я игра. «Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» – 23 мая, 4.00

    5-я игра. «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 25 мая, 4.00*

    6-я игра. «Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» – 27 мая, 4.00*

    7-я игра. «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 29 мая, 4.00*

    * – если потребуется.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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