Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт поддерживает молодых игроков, которые пропускают драфт-комбайны.

«Оставайтесь дома, продолжайте работать и прогрессировать в комфортных условиях.

Помню свой драфт-комбайн так, как будто это случилось только вчера. Все тренеры по силовой подготовке смеялись надо мной. Они переговаривались между собой, что я не могу поднять 83 килограмма по технике жим лежа. Я же думал про себя: «Ну смейтесь, смейтесь». Было забавно, потому что я бы единственным, кто не мог поднять эту штангу. В этот момент я был опозорен, но про себя думал: «Дайте мне, пожалуйста, баскетбольный мяч. Дайте мне мяч».

Я знал, что никто из присутствующих не сможет сдержать меня один на один. Мне не нужно было поднимать все эти тяжести, что поднять баскетбольный мяч. Это не футбол, все эти вещи здесь не имеют особого значения. Я знал, что с точки зрения умений на площадке являюсь лучшим на драфте. У меня были худшие показатели с точки зрения всевозможных тестов, я был там самым худшим. Это показательно в смысле важности всех этих измерений», – цитирует Дюрэнта ESPN.com.