Главный тренер «Кливленда» Тайрон Лю провел параллель между эпохами ЛеБрона Джеймса и Майкла Джордана.

«То же самое было во времена Майкла Джордана. Не случайно, что такие парни, как Чарльз Баркли, Патрик Юинг и Реджи Миллер остались без чемпионства. Причиной тому бы Майкл Джордан. А сейчас, в этой эпохе, это ЛеБрон Джеймс», – цитирует Лю The Vertical.