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    Тайрон Лю: «ЛеБрон Джеймс, как и Майкл Джордан, – причина, почему многие звезды остались без чемпионства»

    Теги Майкл Джордан Тайрон Лю Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА НБА плей-офф

    Главный тренер «Кливленда» Тайрон Лю провел параллель между эпохами ЛеБрона Джеймса и Майкла Джордана.

    «То же самое было во времена Майкла Джордана. Не случайно, что такие парни, как Чарльз Баркли, Патрик Юинг и Реджи Миллер остались без чемпионства. Причиной тому бы Майкл Джордан. А сейчас, в этой эпохе, это ЛеБрон Джеймс», – цитирует Лю The Vertical.

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