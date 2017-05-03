Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев оценил положение дел в российском женском баскетболе.

«Как вы думаете, это пятерка лучших чемпионата какой страны? Анна Круз, Энджел Маккотри, Ннемкади Огвумике, Аманда Базуку, Бриттни Грайнер.

Это «пятерка» женского баскетбольного чемпионата России. Ну и как? Женский баскет в стране на подъеме? Сборная скоро всех порвет на ЧЕ?

А кого вы знаете из действующих наших баскетболисток? Когда видели последний раз матч женских баскетбольных команд?

И наличие инфраструктуры не спасает. Систему советского спорта разрушили, а эффективную новую так и не создали. Увы», – написал Соловьев в твиттере.

Премьер-лига. Женщины. Круз, Маккотри, Огвумике, Базуку и Грайнер – в символической пятерке сезона