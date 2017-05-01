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    НБА. «Юта» выиграла серию плей-офф впервые с 2010 года

    Теги Клипперс НБА Юта НБА плей-офф Гордон Хэйворд

    «Юта» в воскресенье победила «Клипперс» в седьмом матче серии первого раунда (104:91, 4-3). Клуб из Солт-Лейк-Сити выиграл серию плей-офф впервые с 2010 года.

    «Клуб пережил непростые времена. Здорово, что мы все-таки прошли этот путь: от 25 побед в чемпионате до выхода в плей-офф и победы в серии», – заявил форвард «Джаз» Гордон Хэйворд.

    Во втором раунде «Юта» сыграет с «Голден Стэйт».

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