«Юта» в воскресенье победила «Клипперс» в седьмом матче серии первого раунда (104:91, 4-3). Клуб из Солт-Лейк-Сити выиграл серию плей-офф впервые с 2010 года.

«Клуб пережил непростые времена. Здорово, что мы все-таки прошли этот путь: от 25 побед в чемпионате до выхода в плей-офф и победы в серии», – заявил форвард «Джаз» Гордон Хэйворд.

Во втором раунде «Юта» сыграет с «Голден Стэйт».