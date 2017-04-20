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    Евролига. Плей-офф. Штрафные Хайнса принесли ЦСКА вторую победу над «Басконией», «Фенербахче» снова одолел на выезде «Панатинаикос»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Панатинаикос Баскония

    В четверг, 20 апреля, состоялись два вторых матча в рамках плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА укрепил преимущество в противостоянии с испанской «Басконией», добившись победы на последних секундах благодаря подбору в нападении и точным штрафным Кайла Хайнса.

    Греческий «Панатинаикос» не смог взять реванш у турецкого «Фенербахче» за поражение в первой встрече, уступив в концовке.

    Евролига

    Плей-офф (до трех побед)

    Первые матчи

    ЦСКА Москва Россия  –  Баскония Испания 84:82 (21:20, 19:15, 29:23, 15:24)
    Дата проведения
    20 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Де Коло (10), Хайнс (10), Курбанов (8), Джексон (7 + 6 передач), Воронцевич (2) – старт; Теодосич (16 + 8 передач), Огастин (9), Фридзон (8), Хиггинс (8), Хряпа (6).
    Баскония
    Бадингер (12), Фойгтманн (10), Ларкин (8 + 8 передач), Ханга (6), Шенгелия (3) – старт; Бобуа (21), Тилли (10 + 9 подборов), Диоп (7), Лапровиттола (3), Блажич (2), Лус (0).

    В серии впереди ЦСКА – 2-0

    Панатинаикос Греция  –  Фенербахче Турция 75:80 (20:22, 23:23, 16:18, 16:17)
    Дата проведения
    20 апреля, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча
    Панатинаикос
    Калатес (0), Паппас (0), Риверс (0), Синглтон (0), Буруссис (0).
    Фенербахче
    Слукас (0), Богданович (0), Датоме (0), Калинич (0), Веселы (0).

    В серии впереди «Фенербахче» – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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