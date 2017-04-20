В четверг, 20 апреля, состоялись два вторых матча в рамках плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА укрепил преимущество в противостоянии с испанской «Басконией», добившись победы на последних секундах благодаря подбору в нападении и точным штрафным Кайла Хайнса.

Греческий «Панатинаикос» не смог взять реванш у турецкого «Фенербахче» за поражение в первой встрече, уступив в концовке.

Евролига

Плей-офф (до трех побед)

Первые матчи

В серии впереди ЦСКА – 2-0

В серии впереди «Фенербахче» – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.