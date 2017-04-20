Евролига. Плей-офф. Штрафные Хайнса принесли ЦСКА вторую победу над «Басконией», «Фенербахче» снова одолел на выезде «Панатинаикос»
В четверг, 20 апреля, состоялись два вторых матча в рамках плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА укрепил преимущество в противостоянии с испанской «Басконией», добившись победы на последних секундах благодаря подбору в нападении и точным штрафным Кайла Хайнса.
Греческий «Панатинаикос» не смог взять реванш у турецкого «Фенербахче» за поражение в первой встрече, уступив в концовке.
Евролига
Плей-офф (до трех побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 20 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Де Коло (10), Хайнс (10), Курбанов (8), Джексон (7 + 6 передач), Воронцевич (2) – старт; Теодосич (16 + 8 передач), Огастин (9), Фридзон (8), Хиггинс (8), Хряпа (6).
В серии впереди ЦСКА – 2-0
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Фенербахче
- Слукас (0), Богданович (0), Датоме (0), Калинич (0), Веселы (0).
В серии впереди «Фенербахче» – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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