Главный тренер «Мемфиса» Дэвид Фицдэйл обрушился с критикой на арбитров после второго матча серии первого раунда плей-офф с «Сан-Антонио» (82:96, 0-2).

«Судейство в матче было очень плохим. Зак Рэндолф не бросил ни одного штрафного, но каким-то образом Кавай Ленард исполнил 19 штрафных бросков. В первой половине мы сделали 19 бросков в трехсекундной зоне и исполнили 6 штрафных, они сделали 11 бросков и исполнили 23 штрафных. Обычно я не обращаю внимание на цифры, но это кажется мне ненормальным.

Всего у нас 35 бросков из краски и 15 штрафных за всю игру, они бросили 18 раз и у них 32 штрафных. Кавай исполнил больше штрафных, чем вся наша команда. Объясните мне, как это получилось. Мы не получаем уважение, которое заслуживаем. Я не позволю им так относиться к нам. Это неприемлемо и непрофессионально», – сказал Фицдэйл на послематчевой пресс-конференции.