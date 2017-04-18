Лидеры «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, Кайри Ирвинг и Кевин Лав набрали 89 очков на троих во 2-м матче серии первого раунда плей-офф с «Индианой» (117:111, 2-0). Это самый высокий результат в истории плей-офф.

Ирвинг стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков. Лав отметился 27 очками. Джеймс записал на свой счет 25 очков, добавив к ним 10 подборов, 7 передач и 4 перехвата.