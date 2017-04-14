Форвард «Портленда» Мо Харклесс получил бонус в размере 500 000 долларов за то, что не совершил ни одного трехочкового броска в последнем матче регулярного чемпионата с «Новым Орлеаном» (100:103), пишет The Washington Post.

Чтобы получить данную сумму, Харклесс должен был завершить регулярный чемпионат с процентом попадания трехочковых не менее 35. Перед встречей с «Пеликанс» процент попадания Харклесса составлял 35.1.

SB Nation подсчитал возможные варианты:

ни одной попытки: 35.1 процента

1 из 1: 35.3

0 из : 34.8

2 из 2: 35.7

1 из 2: 35.2

0 из 2: 34.7

1 из 3: 35.02

0 из 3: 34.5

2 из 4: 35.3

1 из 4: 34.8

0 из 4: 34.3

Харклесс провел на площадке 22 минуты, забил 5 из 6 бросков с игры и не бросил ни одного трехочкового, при этом, позволив своим партнерам совершить 30 бросков из-за дуги.

После матча игрок написал в Facebook, что сегодня ужин за его счет.