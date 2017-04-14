Владелец «Бруклина» Михаил Прохоров заявил, что клуб посвятил сезон-2016/17 созданию командной культуры, которая станет основой будущих побед.

«Хочу поблагодарить всех игроков, тренерский штаб и менеджеров команды за их усердную работу в этом сезоне. Мы посвятили весь год созданию особой командной культуры, которая послужит основой наших будущих побед, и я вижу, как сильно Шон Маркс, Кенни Эткинсон и все, кто связан с «Бруклин Нетс», нацелены на превосходный результат», – передает слова Прохорова ТАСС.