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    Михаил Прохоров: «Бруклин» посвятил этот год созданию особой командной культуры»

    Теги Бруклин НБА Михаил Прохоров

    Владелец «Бруклина» Михаил Прохоров заявил, что клуб посвятил сезон-2016/17 созданию командной культуры, которая станет основой будущих побед.

    «Хочу поблагодарить всех игроков, тренерский штаб и менеджеров команды за их усердную работу в этом сезоне. Мы посвятили весь год созданию особой командной культуры, которая послужит основой наших будущих побед, и я вижу, как сильно Шон Маркс, Кенни Эткинсон и все, кто связан с «Бруклин Нетс», нацелены на превосходный результат», – передает слова Прохорова ТАСС.

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