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    НБА. Дирк Новицки подтвердил, что останется в «Мэверикс» на 20-й сезон

    Теги Даллас Дирк Новицки НБА

    Форвард «Далласа» Дирк Новицки подтвердил, что продолжит выступления в сезоне-2017/18, который станет для него 20-м в карьере.

    Новицки отметил, что вопрос о продолжении карьеры после 2018 года будет зависеть от состояния его здоровья, а соответствующее решение будет приниматься позже.

    После февральского Матча Звезд 38-летний немец набирал в среднем 14,7 очка и 7,2 подбора в среднем за игру.

     

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