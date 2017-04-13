Форвард «Далласа» Дирк Новицки подтвердил, что продолжит выступления в сезоне-2017/18, который станет для него 20-м в карьере.

Новицки отметил, что вопрос о продолжении карьеры после 2018 года будет зависеть от состояния его здоровья, а соответствующее решение будет приниматься позже.

После февральского Матча Звезд 38-летний немец набирал в среднем 14,7 очка и 7,2 подбора в среднем за игру.