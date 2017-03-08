Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Дирк Новицки добрался до отметки в 30 тысяч набранных очков

    Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Даллас Дирк Новицки Кобе Брайант НБА видео Карл Мэлоун Карим Абдул-Джаббар

    Форвард «Далласа» Дирк Новицки во вторник стал членом элитного клуба игроков, которые набрали 30 тысяч очков за карьеру, сообщает ESPN.com.

    Новицки добрался до отметки в 30 тысяч очков в матче с «Лейкерс» (122:111), в котором записал на свой счет 25 очков.

    Немецкий форвард присоединился к Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну, Кобе Брайанту, Майклу Джордану и Уилту Чемберлену. В этом списке лишь Брайант, подобно Новицки, набрал все очки в составе одной команды.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться