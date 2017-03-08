Форвард «Далласа» Дирк Новицки во вторник стал членом элитного клуба игроков, которые набрали 30 тысяч очков за карьеру, сообщает ESPN.com.

Новицки добрался до отметки в 30 тысяч очков в матче с «Лейкерс» (122:111), в котором записал на свой счет 25 очков.

Немецкий форвард присоединился к Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну, Кобе Брайанту, Майклу Джордану и Уилту Чемберлену. В этом списке лишь Брайант, подобно Новицки, набрал все очки в составе одной команды.