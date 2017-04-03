Игроки «Вашингтона» считают, что коллеги из «Голден Стэйт» проявили к ним неуважение на последней минуте матча в воскресенье, когда вели более 20 очков.

Набравший 42 очка Стефен Карри и сделавший трипл-дабл Дрэймонд Грин оставались на площадке и играли против резервистов «Уизардс». Грин оформил трипл-дабл благодаря дальнему попаданию за 34 секунды до финальной сирены.

При счете 137:115 за 6,9 секунды до конца игры Джавейл МакГи бросил из-за дуги. Сразу после броска Брэндон Дженнингс толкнул центрового калифорнийцев и получил неспортивный фол первой степени.

«Это было очень неуважительно. Хорошо еще, что он не пошел в проход, в таком случае все могло завершиться для него еще хуже. Считаю, что в таких ситуациях надо просто дожидаться окончания встречи. Они проявили неуважение еще до этого броска, когда пытались сделать трипл-дабл для Грина, когда Карри оставался на площадке со своими 42 очками», – цитирует Дженнингса ESPN.com.