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    НБА. ЛеБрон Джеймс сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром по сыгранным подряд матчам с 10 и более очками

    Теги Майкл Джордан Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Карим Абдул-Джаббар

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс сравнялся с легендарным Каримом Абдул-Джаббаром по количеству проведенных подряд матчей, в которых он набирал 10 и более очков – 787, информирует FOX Sports Ohio.

    Джеймс достиг знаковой отметки во встрече с «Индианой» (135:130 2ОТ), в которой он сделал трипл-дабл (41 очко, 16 подборов, 11 передач). В последний раз форвард «Кавальерс» набирал менее 10 очков 5 января 2007 года, тогда он завершил встречу с 8 очками.

    Обладателем самой длительной серии с более чем 10 набранными очками является Майкл Джордан – 866 матчей подряд.

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