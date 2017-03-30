Одержав в среду победу над «Орландо» в овертайме (114:106), «Оклахома-Сити» гарантировал себе участие в плей-офф. Благодаря героической игре своего лидера Расселла Уэстбрука «Тандеру» во втором матче подряд удалось ликвидировать 13-очковое отставание за последние шесть минут основного времени.

«Оклахома-Сити» (43:31) вышел в плей-офф в седьмой раз за последние восемь сезонов, отмечает The Score.