Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. «Оклахома-Сити» обеспечил себе место в плей-офф

    Теги Орландо НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Одержав в среду победу над «Орландо» в овертайме (114:106), «Оклахома-Сити» гарантировал себе участие в плей-офф. Благодаря героической игре своего лидера Расселла Уэстбрука «Тандеру» во втором матче подряд удалось ликвидировать 13-очковое отставание за последние шесть минут основного времени.

    «Оклахома-Сити» (43:31) вышел в плей-офф в седьмой раз за последние восемь сезонов, отмечает The Score.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться