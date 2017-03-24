Легендарный центровой, член Зала славы Шакил О’Нил заявил, что поддержка теории Кайри Ирвинга о плоской Земле была шуткой.

«На самом деле я так не думаю. Это была шутка. Вообще, когда Шак говорит что-то, то в 80% случаев все это является юмором. Есть 20%, когда я бываю серьезен. Но когда я серьезен, вы и так это поймете», – рассказал О’Нил.

Шакил О’Нил: «Земля – плоская. Когда я прохожу от кольца до кольца, она для меня плоская»