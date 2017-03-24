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    Шакил О’Нил: «Я шутил, когда говорил о том, что Земля плоская»

    Теги Шакил О′Нил НБА Кайри Ирвинг

    Легендарный центровой, член Зала славы Шакил О’Нил заявил, что поддержка теории Кайри Ирвинга о плоской Земле была шуткой.

    «На самом деле я так не думаю. Это была шутка. Вообще, когда Шак говорит что-то, то в 80% случаев все это является юмором. Есть 20%, когда я бываю серьезен. Но когда я серьезен, вы и так это поймете», – рассказал О’Нил.

    Шакил О’Нил: «Земля – плоская. Когда я прохожу от кольца до кольца, она для меня плоская»

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