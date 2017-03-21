НБА. Бывший генменеджер «Чикаго» Джерри Краузе умер в возрасте 77 лет
Бывший генменеджер «Чикаго» Джерри Краузе умер во вторник в возрасте 77 лет, сообщает инсайдер Chicago Tribune Кей Си Джонсон.
Краузе работал во главе офиса «Буллс» с 1985 по 2003 годы и выиграл шесть титулов с легендарной командой Майкла Джордана и Фила Джексона.
Краузе, который задрафтовал Скотти Пипена и Хораса Гранта, дважды становился лучшим менеджером года.
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