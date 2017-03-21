Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Бывший генменеджер «Чикаго» Джерри Краузе умер в возрасте 77 лет

    Теги происшествия Чикаго НБА Джерри Краузе

    Бывший генменеджер «Чикаго» Джерри Краузе умер во вторник в возрасте 77 лет, сообщает инсайдер Chicago Tribune Кей Си Джонсон.

    Краузе работал во главе офиса «Буллс» с 1985 по 2003 годы и выиграл шесть титулов с легендарной командой Майкла Джордана и Фила Джексона.

    Краузе, который задрафтовал Скотти Пипена и Хораса Гранта, дважды становился лучшим менеджером года.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться