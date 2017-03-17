Евролига. УНИКС – «Жальгирис», ЦСКА в гостях сыграет с «Басконией» и другие матчи
В пятницу, 17 марта, в рамках 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет литовский «Жальгирис», московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 марта, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Колом (0), Лэнгфорд (0), Панин (0), Антипов (0), Параховский (0).
- Жальгирис
- Пангос (0), Вестерманн (0), Милакнис (0), Лима (0), Янкунас (0).
- Дата проведения
- 17 марта, 20.00, «Фольксваген Арена»
- Дарушафака
- Уилбекин (0), Уонамейкер (0), Морман (0), Клайберн (0), Жижич (0).
- Барселона
- Райс (0), Олесон (0), Клавер (0), Перпероглу (0), Томич (0).
- Дата проведения
- 17 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 17 марта, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: ЦСКА Россия – 19-6, Реал Испания – 19-7, Олимпиакос Греция – 18-7, Фенербахче Турция – 17-9, Панатинаикос Греция – 15-11, Црвена Звезда Сербия – 15-11, Баскония Испания – 14-11, Анадолу Эфес Турция – 14-12, Дарушафака Турция – 12-13, Жальгирис Литва – 11-14, Барселона Испания – 10-15, Бамберг Германия – 9-17, Маккаби FOX Израиль – 9-17, Галатасарай Турция – 8-17, УНИКС Россия – 7-18, ЕА7 Милан Италия – 7-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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