В пятницу, 17 марта, в рамках 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет литовский «Жальгирис», московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 19-6, Реал Испания – 19-7, Олимпиакос Греция – 18-7, Фенербахче Турция – 17-9, Панатинаикос Греция – 15-11, Црвена Звезда Сербия – 15-11, Баскония Испания – 14-11, Анадолу Эфес Турция – 14-12, Дарушафака Турция – 12-13, Жальгирис Литва – 11-14, Барселона Испания – 10-15, Бамберг Германия – 9-17, Маккаби FOX Израиль – 9-17, Галатасарай Турция – 8-17, УНИКС Россия – 7-18, ЕА7 Милан Италия – 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.