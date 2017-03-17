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    Евролига. УНИКС – «Жальгирис», ЦСКА в гостях сыграет с «Басконией» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА УНИКС Turkish Airlines Euroleague Олимпиакос Баскония Барселона Галатасарай Дарушафака

    В пятницу, 17 марта, в рамках 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет литовский «Жальгирис», московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    УНИКС Россия  –  Жальгирис Литва 80:82 (23:24, 20:18, 17:22, 20:18)
    Дата проведения
    17 марта, 19.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    УНИКС
    Колом (0), Лэнгфорд (0), Панин (0), Антипов (0), Параховский (0).
    Жальгирис
    Пангос (0), Вестерманн (0), Милакнис (0), Лима (0), Янкунас (0).

    Дарушафака Турция  –  Барселона Испания 43:24 (3 четверть)
    Дата проведения
    17 марта, 20.00, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча
    Дарушафака
    Уилбекин (0), Уонамейкер (0), Морман (0), Клайберн (0), Жижич (0).
    Барселона
    Райс (0), Олесон (0), Клавер (0), Перпероглу (0), Томич (0).

    Олимпиакос Греция  –  Галатасарай Турция
    Дата проведения
    17 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Баскония Испания  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    17 марта, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 19-6, Реал Испания – 19-7, Олимпиакос Греция – 18-7, Фенербахче Турция – 17-9, Панатинаикос Греция – 15-11, Црвена Звезда Сербия – 15-11, Баскония Испания – 14-11, Анадолу Эфес Турция – 14-12, Дарушафака Турция – 12-13, Жальгирис Литва – 11-14, Барселона Испания – 10-15, Бамберг Германия – 9-17, Маккаби FOX Израиль – 9-17, Галатасарай Турция – 8-17, УНИКС Россия – 7-18, ЕА7 Милан Италия – 7-19.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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