Выступающий за «Хапоэль» экс-игрок НБА Амаре Стаудемайр во время опроса игроков израильской лиги дал понять, что предпочел бы держаться подальше от одноклубника с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Я бы принимал душ на другой стороне улицы, убедился бы в том, что переодеваюсь за углом и он этого не видит, и поехал бы в зал по другой дороге.

Было ли это шуткой? Ну, в каждой шутке есть доля правды», – сказал Стаудемайр.

Все остальные участники опроса заявили, что одноклубник-гей не стал бы для них проблемой.