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    Чемпионат Израиля. Амаре Стаудемайр заявил, что предпочел бы держаться подальше от одноклубника с нетрадиционной ориентацией

    Теги светская хроника Амаре Стаудемайр Еврокубок Хапоэль Иерусалим НБА видео

    Выступающий за «Хапоэль» экс-игрок НБА Амаре Стаудемайр во время опроса игроков израильской лиги дал понять, что предпочел бы держаться подальше от одноклубника с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

    «Я бы принимал душ на другой стороне улицы, убедился бы в том, что переодеваюсь за углом и он этого не видит, и поехал бы в зал по другой дороге.

    Было ли это шуткой? Ну, в каждой шутке есть доля правды», – сказал Стаудемайр.

    Все остальные участники опроса заявили, что одноклубник-гей не стал бы для них проблемой.

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