Чемпионат Израиля. Амаре Стаудемайр заявил, что предпочел бы держаться подальше от одноклубника с нетрадиционной ориентацией
Выступающий за «Хапоэль» экс-игрок НБА Амаре Стаудемайр во время опроса игроков израильской лиги дал понять, что предпочел бы держаться подальше от одноклубника с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
«Я бы принимал душ на другой стороне улицы, убедился бы в том, что переодеваюсь за углом и он этого не видит, и поехал бы в зал по другой дороге.
Было ли это шуткой? Ну, в каждой шутке есть доля правды», – сказал Стаудемайр.
Все остальные участники опроса заявили, что одноклубник-гей не стал бы для них проблемой.
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