Сегодня, 26 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ сыграют московский ЦСКА и казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 15-3, Химки – 14-3, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 11-6, Енисей – 8-10, ВЭФ – 7-8, Астана – 8-10, Нижний Новгород – 6-12, Автодор – 5-12, Цмоки-Минск – 4-12, Калев – 4-13, Парма – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.