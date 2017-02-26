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    Единая лига ВТБ. ЦСКА принимает УНИКС

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ

    Сегодня, 26 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ сыграют московский ЦСКА и казанский УНИКС.

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    ЦСКА Москва – УНИКС
    Дата проведения
    26 февраля, 16.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 15-3, Химки – 14-3, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 11-6, Енисей – 8-10, ВЭФ – 7-8, Астана – 8-10, Нижний Новгород – 6-12, Автодор – 5-12, Цмоки-Минск – 4-12, Калев – 4-13, Парма – 0-15.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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