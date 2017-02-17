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    НБА. «Индиана» уступила «Вашингтону», «Чикаго» одолел «Бостон»

    Теги результаты Бостон Чикаго Индиана НБА Вашингтон

    В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Индиана» на своей площадке проиграла «Вашингтону», «Чикаго» вырвал победу у «Бостона» благодаря штрафным Джимми Батлера за 0,9 секунды до сирены.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Вашингтон 98:111 (27:34, 25:28, 25:28, 21:21)
    Дата проведения
    17 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Джордж (17 + 7 подборов), Тернер (17 + 9 подборов), Робинсон (10), Серафин (9), Тиг (6) – старт; Стаки (12), Джефферсон (12), Эллис (9 + 7 передач), Майлз (6).
    Вашингтон
    Портер (25 + 8 подборов), М-ф Моррис (21 + 7 подборов), Уолл (20 + 12 передач + 5 потерь), Бил (19), Гортат (12 + 7 подборов) – старт; Маинми (5), Берк (3), Убре (3), Смит (3), Саторански (0), Макклеллан (0).

     

    Чикаго – Бостон 104:103 (22:25, 30:33, 29:20, 23:25)
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Батлер (29 + 7 передач), Лопес (15 + 8 подборов), Гибсон (12 + 9 подборов), Грант (10), Картер-Уильямс (4) – старт; Портис (19 + 8 подборов), Макдермотт (11), Фелисио (4), Рондо (0 + 7 подборов + 8 передач), Валентайн (0).
    Бостон
    Томас (29 + 7 передач), Джонсон (10), Краудер (7), Хорфорд (7), Смарт (5) – старт; Олиник (17 + 7 подборов), Розир (11), Грин (6), Янг (5), Зеллер (4), Жеребко (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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