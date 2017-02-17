В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Индиана» на своей площадке проиграла «Вашингтону», «Чикаго» вырвал победу у «Бостона» благодаря штрафным Джимми Батлера за 0,9 секунды до сирены.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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