НБА. «Индиана» уступила «Вашингтону», «Чикаго» одолел «Бостон»
В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Индиана» на своей площадке проиграла «Вашингтону», «Чикаго» вырвал победу у «Бостона» благодаря штрафным Джимми Батлера за 0,9 секунды до сирены.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Джордж (17 + 7 подборов), Тернер (17 + 9 подборов), Робинсон (10), Серафин (9), Тиг (6) – старт; Стаки (12), Джефферсон (12), Эллис (9 + 7 передач), Майлз (6).
- Вашингтон
- Портер (25 + 8 подборов), М-ф Моррис (21 + 7 подборов), Уолл (20 + 12 передач + 5 потерь), Бил (19), Гортат (12 + 7 подборов) – старт; Маинми (5), Берк (3), Убре (3), Смит (3), Саторански (0), Макклеллан (0).
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Батлер (29 + 7 передач), Лопес (15 + 8 подборов), Гибсон (12 + 9 подборов), Грант (10), Картер-Уильямс (4) – старт; Портис (19 + 8 подборов), Макдермотт (11), Фелисио (4), Рондо (0 + 7 подборов + 8 передач), Валентайн (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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