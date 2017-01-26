Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил большую популярность Стефена Карри среди детей и сравнил его со своим бывшим одноклубником Майклом Джорданом.

«Размер толпы одинаковый, но большое отличие в детях, которые тяготеют к Стефу. Так много маленьких детей в майках Стефа просят у него автограф. Все они отождествляют себя с ним.

Он один из немногих суперзвезд, про которого 8-летний мальчишка может сказать: «Он выглядит точно как я. Возможно, и я смогу так же», – цитирует Керра The Associated Press.