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    Стив Керр: «Стеф Карри популярнее Майкла Джордана среди детей»

    Теги Майкл Джордан Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил большую популярность Стефена Карри среди детей и сравнил его со своим бывшим одноклубником Майклом Джорданом.

    «Размер толпы одинаковый, но большое отличие в детях, которые тяготеют к Стефу. Так много маленьких детей в майках Стефа просят у него автограф. Все они отождествляют себя с ним.

    Он один из немногих суперзвезд, про которого 8-летний мальчишка может сказать: «Он выглядит точно как я. Возможно, и я смогу так же», – цитирует Керра The Associated Press.

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