Евролига. ЦСКА одержал победу над «Анадолу Эфесом», «Барселона» играет с «Басконией» и другие матчи
В пятницу, 27 января, в рамках 20-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфесом» (80:77), в матче испанских команд «Барселона» играет с «Басконией».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Хайнс (13 + 10 подборов), Хиггинс (11), Джексон (10), Курбанов (10), Антонов (0) – старт; Де Коло (14), Д.Кулагин (9), Огастин (6), Фридзон (5), Воронцевич (2), Фрилэнд (0).
- Дата проведения
- 27 января, 20.45, «Фольксваген Арена»
- Дарушафака
- Уонамейкер (17 + 8 передач), Клайберн (9), Морман (7 + 9 подборов), Андерсон (4), Жижич (4) – старт; Бертанс (13), Алдемир (6), Батук (3), Хэрэнгоди (3), Ягмур (0).
- Жальгирис
- Пангос (14), Лима (11), Вестерманн (6), Улановас (6), Янкунас (6 + 8 подборов) – старт; Милакнис (8), Лекавичюс (6), Мотум (5), Каваляускас (5), Сейбутис (2).
- Дата проведения
- 27 января, 21.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 27 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 27 января, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: ЦСКА Россия – 15-5, Реал Испания – 14-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Баскония Испания – 11-8, Дарушафака Турция – 10-10, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Барселона Испания – 8-11, Жальгирис Литва – 8-12, Бамберг Германия – 7-12, УНИКС Россия – 7-13, Маккаби FOX Израиль – 7-13, Галатасарай Турция – 6-14, ЕА7 Милан Италия – 6-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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