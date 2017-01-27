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    Евролига. ЦСКА одержал победу над «Анадолу Эфесом», «Барселона» играет с «Басконией» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Олимпиакос Баскония Барселона Бамберг Реал ЕА7 Милан Дарушафака

    В пятницу, 27 января, в рамках 20-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфесом» (80:77), в матче испанских команд «Барселона» играет с «Басконией».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    ЦСКА Москва Россия  –  Анадолу Эфес Турция 80:77 (25:24, 17:11, 23:17, 15:25)
    Дата проведения
    27 января, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Хайнс (13 + 10 подборов), Хиггинс (11), Джексон (10), Курбанов (10), Антонов (0) – старт; Де Коло (14), Д.Кулагин (9), Огастин (6), Фридзон (5), Воронцевич (2), Фрилэнд (0).
    Анадолу Эфес
    Эртель (24), Браун (11), Данстон (8), Пол (3), Осман (3) – старт; Хоникатт (16), Грэйнджер (8), Томас (2), Кирк (2), Балбай (0).

    Дарушафака Турция  –  Жальгирис Литва 66:69 (14:16, 17:22, 18:17, 17:14)
    Дата проведения
    27 января, 20.45, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча
    Дарушафака
    Уонамейкер (17 + 8 передач), Клайберн (9), Морман (7 + 9 подборов), Андерсон (4), Жижич (4) – старт; Бертанс (13), Алдемир (6), Батук (3), Хэрэнгоди (3), Ягмур (0).
    Жальгирис
    Пангос (14), Лима (11), Вестерманн (6), Улановас (6), Янкунас (6 + 8 подборов) – старт; Милакнис (8), Лекавичюс (6), Мотум (5), Каваляускас (5), Сейбутис (2).

    Барселона Испания  –  Баскония Испания 79:93 (20:21, 23:32, 20:30, 16:10)
    Дата проведения
    27 января, 21.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча
    Барселона
    Райс (0), Наварро (0), Клавер (0), Доэллмэн (0), Томич (0).
    Баскония
    Ларкин (0), Ханга (0), Бадингер (0), Диоп (0).

    Олимпиакос Греция  –  Бамберг Германия 68:61 (4 четверть)
    Дата проведения
    27 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Реал Мадрид Испания  –  ЕА7 Милан Италия 44:41 (2 четверть)
    Дата проведения
    27 января, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 15-5, Реал Испания – 14-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Баскония Испания – 11-8, Дарушафака Турция – 10-10, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Барселона Испания – 8-11, Жальгирис Литва – 8-12, Бамберг Германия – 7-12, УНИКС Россия – 7-13, Маккаби FOX Израиль – 7-13, Галатасарай Турция – 6-14, ЕА7 Милан Италия – 6-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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