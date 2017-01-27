В пятницу, 27 января, в рамках 20-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфесом» (80:77), в матче испанских команд «Барселона» играет с «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 15-5, Реал Испания – 14-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Баскония Испания – 11-8, Дарушафака Турция – 10-10, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Барселона Испания – 8-11, Жальгирис Литва – 8-12, Бамберг Германия – 7-12, УНИКС Россия – 7-13, Маккаби FOX Израиль – 7-13, Галатасарай Турция – 6-14, ЕА7 Милан Италия – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.