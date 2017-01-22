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    Грегг Попович: «Нельзя верить ни единому слову, которое произносит Дональд Трамп»

    Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Дональд Трамп

    Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович прокомментировал женские марши протеста против нового президента США Дональда Трампа, которые проходят по всему миру.

    «Их посыл очевиден. Наш президент вступает в должность с самым низким уровнем доверия за всю историю. Большинство людей, учитывая, что Хиллари выиграла прямые выборы, не понимают его действия. И мне просто хотелось бы, чтобы у него хватило мудрости совершить что-то действительно объединяющее, а не просто обещать это.

    Он мог бы пообщаться с теми группами населения, которые он оскорбил и очернил во время первичных выборов, и убедить их. Но на данный момент нельзя верить ни единому слову, которое он произносит», – цитирует Поповича The Score.

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