Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович прокомментировал женские марши протеста против нового президента США Дональда Трампа, которые проходят по всему миру.

«Их посыл очевиден. Наш президент вступает в должность с самым низким уровнем доверия за всю историю. Большинство людей, учитывая, что Хиллари выиграла прямые выборы, не понимают его действия. И мне просто хотелось бы, чтобы у него хватило мудрости совершить что-то действительно объединяющее, а не просто обещать это.

Он мог бы пообщаться с теми группами населения, которые он оскорбил и очернил во время первичных выборов, и убедить их. Но на данный момент нельзя верить ни единому слову, которое он произносит», – цитирует Поповича The Score.