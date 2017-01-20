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    Евролига. УНИКС в гостях у «Дарушафаки», «Олимпиакос» примет «Басконию» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты УНИКС Turkish Airlines Euroleague Олимпиакос Баскония Реал Дарушафака

    В пятницу, 20 января, в рамках 18-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на выезде сыграет с турецкой «Дарушафакой» Дэвида Блатта. Греческий «Олимпиакос» примет испанскую «Басконию».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    Дарушафака Турция  –  УНИКС Россия
    Дата проведения
    20 января, 20.00, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча

     

    Жальгирис Литва  –  Реал Мадрид Испания
    Дата проведения
    20 января, 20.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

     

    Олимпиакос Греция  –  Баскония Испания
    Дата проведения
    20 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 12-5, Олимпиакос Греция – 12-5, Баскония Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Дарушафака Турция – 9-8, Барселона Испания – 8-10, Анадолу Эфес Турция – 8-10, УНИКС Россия – 7-10, Бамберг Германия – 7-11, Жальгирис Литва – 6-11, Маккаби FOX Израиль – 6-12, ЕА7 Милан Италия – 5-13, Галатасарай Турция – 5-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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