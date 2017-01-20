В пятницу, 20 января, в рамках 18-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на выезде сыграет с турецкой «Дарушафакой» Дэвида Блатта. Греческий «Олимпиакос» примет испанскую «Басконию».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 12-5, Олимпиакос Греция – 12-5, Баскония Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Дарушафака Турция – 9-8, Барселона Испания – 8-10, Анадолу Эфес Турция – 8-10, УНИКС Россия – 7-10, Бамберг Германия – 7-11, Жальгирис Литва – 6-11, Маккаби FOX Израиль – 6-12, ЕА7 Милан Италия – 5-13, Галатасарай Турция – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.