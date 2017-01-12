Евролига. УНИКС примет «Бамберг», «Дарушафака» сыграет с «Басконией» и другие матчи
В четверг, 12 января, в рамках 17-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС проведет домашний матч против немецкого «Бамберга». Турецкая «Дарушафака» примет испанскую «Басконию».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 января, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 12 января, 20.00, «Фольксваген Арена»
- Дата проведения
- 12 января, 22.45, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 12 января, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: ЦСКА Россия – 12-4, Реал Испания – 11-5, Баскония Испания – 11-5, Олимпиакос Греция – 11-5, Фенербахче Турция – 10-6, Панатинаикос Греция – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 8-8, Дарушафака Турция – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Барселона Испания – 7-9, Бамберг Германия – 7-9, Жальгирис Литва – 6-10, УНИКС Россия – 6-10, Маккаби FOX Израиль – 6-10, ЕА7 Милан Италия – 4-12, Галатасарай Турция – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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