Представители «Кливленда» ЛеБрон Джеймс и Кайри Ирвинг лидируют в голосовании болельщиков по определению стартовых составов команд Восточной и Западной конференций на Матч всех Звезд-2017, сообщает USA Today.

Джеймс занимает первое место среди игроков передней линии на Востоке (595 288 голосов), Ирвинг первенствует среди защитников (543 030).

Следом расположились два игрока «Голден Стэйт» – Кевин Дюрэнт занимает первую строчку среди игроков передней линии на Западе (541 209), Стефен Карри – первый среди защитников Запада (523 597).

Центровой «Уорриорз» Заза Пачулия (439 675) на втором месте среди «больших» на Западе и восьмой в общем зачете.