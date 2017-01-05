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    НБА. ЛеБрон Джеймс и Кайри Ирвинг лидируют в голосовании за попадание на Матч всех Звезд

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА Матч всех звезд Кевин Дюрэнт Заза Пачулия Стефен Карри Кайри Ирвинг

    Представители «Кливленда» ЛеБрон Джеймс и Кайри Ирвинг лидируют в голосовании болельщиков по определению стартовых составов команд Восточной и Западной конференций на Матч всех Звезд-2017, сообщает USA Today.

    Джеймс занимает первое место среди игроков передней линии на Востоке (595 288 голосов), Ирвинг первенствует среди защитников (543 030).

    Следом расположились два игрока «Голден Стэйт» – Кевин Дюрэнт занимает первую строчку среди игроков передней линии на Западе (541 209), Стефен Карри – первый среди защитников Запада (523 597).

    Центровой «Уорриорз» Заза Пачулия (439 675) на втором месте среди «больших» на Западе и восьмой в общем зачете.

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