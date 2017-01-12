Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри лидируют в голосовании болельщиков по определению стартовых составов команд Восточной и Западной конференций на Матч всех Звезд-2017, сообщает официальный сайт лиги.

Промежуточные результаты голосования:

Восточная конфереция

Передняя линия

1 ЛеБрон Джеймс («Кливленд») 1 066 147 голосов

2 Яннис Адетокумбо («Милуоки») 963 110

3 Кевин Лав («Кливленд») 473 328

4 Джоэл Эмбиид («Филадельфия») 457 300

5 Джимми Батлер («Чикаго») 400 448

Защитники

1 Кайри Ирвинг («Кливленд») 971 362

2 Дуэйн Уэйд («Чикаго») 514 866

3 ДеМар ДеРозан («Торонто») 453 538

4 Айзейя Томас («Бостон») 401 671

5 Кайл Лаури («Торонто») 256 668

Западная конференция

Передняя линия

1 Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт») 987 479

2 Заза Пачулия («Голден Стэйт») 823 376

3 Кавай Ленард («Сан-Антонио») 630 766

4 Энтони Дэвис («Новый Орлеан») 567 201

5 Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») 464 319

Защитники

1 Стефен Карри («Голден Стэйт») 990 390

2 Джеймс Харден («Хьюстон») 961 685

3 Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити») 899 024

4 Клэй Томпсон («Голден Стэйт») 555 430

5 Крис Пол («Клипперс») 379 076