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    НБА. ЛеБрон Джеймс и Карри лидируют в голосовании за попадание на Матч всех Звезд

    Теги ЛеБрон Джеймс НБА Матч всех звезд Стефен Карри

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри лидируют в голосовании болельщиков по определению стартовых составов команд Восточной и Западной конференций на Матч всех Звезд-2017, сообщает официальный сайт лиги.

    Промежуточные результаты голосования:

    Восточная конфереция

    Передняя линия

    1 ЛеБрон Джеймс («Кливленд») 1 066 147 голосов
    2 Яннис Адетокумбо («Милуоки») 963 110
    3 Кевин Лав («Кливленд») 473 328
    4 Джоэл Эмбиид («Филадельфия») 457 300
    5 Джимми Батлер («Чикаго») 400 448

    Защитники

    1 Кайри Ирвинг («Кливленд») 971 362
    2 Дуэйн Уэйд («Чикаго») 514 866
    3 ДеМар ДеРозан («Торонто») 453 538
    4 Айзейя Томас («Бостон») 401 671
    5 Кайл Лаури («Торонто») 256 668

    Западная конференция

    Передняя линия

    1 Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт») 987 479
    2 Заза Пачулия («Голден Стэйт») 823 376
    3 Кавай Ленард («Сан-Антонио») 630 766
    4 Энтони Дэвис («Новый Орлеан») 567 201
    5 Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») 464 319

    Защитники

    1 Стефен Карри («Голден Стэйт») 990 390
    2 Джеймс Харден («Хьюстон») 961 685
    3 Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити») 899 024
    4 Клэй Томпсон («Голден Стэйт») 555 430
    5 Крис Пол («Клипперс») 379 076

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