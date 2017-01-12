НБА. ЛеБрон Джеймс и Карри лидируют в голосовании за попадание на Матч всех Звезд
Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри лидируют в голосовании болельщиков по определению стартовых составов команд Восточной и Западной конференций на Матч всех Звезд-2017, сообщает официальный сайт лиги.
Промежуточные результаты голосования:
Восточная конфереция
Передняя линия
1 ЛеБрон Джеймс («Кливленд») 1 066 147 голосов
2 Яннис Адетокумбо («Милуоки») 963 110
3 Кевин Лав («Кливленд») 473 328
4 Джоэл Эмбиид («Филадельфия») 457 300
5 Джимми Батлер («Чикаго») 400 448
Защитники
1 Кайри Ирвинг («Кливленд») 971 362
2 Дуэйн Уэйд («Чикаго») 514 866
3 ДеМар ДеРозан («Торонто») 453 538
4 Айзейя Томас («Бостон») 401 671
5 Кайл Лаури («Торонто») 256 668
Западная конференция
Передняя линия
1 Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт») 987 479
2 Заза Пачулия («Голден Стэйт») 823 376
3 Кавай Ленард («Сан-Антонио») 630 766
4 Энтони Дэвис («Новый Орлеан») 567 201
5 Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») 464 319
Защитники
1 Стефен Карри («Голден Стэйт») 990 390
2 Джеймс Харден («Хьюстон») 961 685
3 Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити») 899 024
4 Клэй Томпсон («Голден Стэйт») 555 430
5 Крис Пол («Клипперс») 379 076
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.