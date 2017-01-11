Лидер «Кливленда» ЛеБрон Джеймс все больше недоволен судейством в моментах с его участием в сезоне-2016/17. Об этом ESPN рассказали источники в клубе после поражения «Кавальерс» от «Юты».

В матче с «Джаз» Джеймс получил технический фол за спор с судьей после фола Шелвина Мака. Недовольство 4-кратного MVP вызвал предыдущий эпизод, когда разыгрывающий «Джаз» избежал персонального замечания после контакта с форвардом. При этом Джеймс слышал, что главный тренер «Юты» Куинн Снайдер призывал Мака сфолить на лидере «Кавальерс».

Общее недовольство Джеймса судейством связано с тем, что арбитры, по его мнению, пропускают множество нарушений во время проходов форварда.

Джеймс занимает 10-е место в лиге по среднему количеству штрафных, при этом большинство его попыток с игры приходятся на броски из трехсекундной зоны. Форвард не понимает, почему игроки, которые полагаются на средний и дальний бросок, чаще встают на линию.