Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри заявил о том, что снижение статистических показателей в сезоне-2016/17 не является свидетельством спада в его игре.

Карри в нынешнем сезоне набирает 24,8 очка (30,1 очка в минувшем чемпионате) и забивает 40% из-за дуги, что является худшим показателем реализации трехочковых в его карьере.

«Да, я слышал эти слова «спад» и «неудачный сезон», а также знаю о других попытках описать то, что на самом деле вообще не является для меня проблемой. Я продолжаю выступать на самом высоком уровне. Да, на данном этапе статистические показатели отличаются от прошлогодних, но меня это не беспокоит, потому нынешний сезон не похож на предыдущие. Главное, что я полностью уверен в каждом своем броске и, думаю, это станет хорошо заметно по ходу всего розыгрыша, на более поздних его стадиях.

Спад. Это вообще самое смешное, потому что если взять мои показатели на данный момент – да я всегда буду рад таким упадочным показателям! В любом случае, сезон длинный, впереди еще много матчей. Я стараюсь не обращать внимания на весь этот бред», – цитирует Карри ESPN.com.