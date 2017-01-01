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    Ричард Хэмилтон: «В НБА, возможно, есть проблемы с допингом»

    Теги Джордж Карл Ричард Хэмилтон НБА Жоаким Ноа

    Бывший игрок НБА Ричард Хэмилтон подтвердил заявление тренера Джорджа Карла о том, что у лиги есть проблемы с допингом, пишет CBS Sports.

    Тем не менее, Хэмилтон отметил, что если игроки и употребляют какие-то стимуляторы, то только в целях реабилитации, а не для улучшения своих физических способностей.

    Также, Хэмилтон предположил, что центровой «Нью-Йорка» Жоаким Ноа систематически употребляет противовоспалительные средства, что вероятно привело к резкому спаду в его игре с возрастом.

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