Бывший игрок НБА Ричард Хэмилтон подтвердил заявление тренера Джорджа Карла о том, что у лиги есть проблемы с допингом, пишет CBS Sports.

Тем не менее, Хэмилтон отметил, что если игроки и употребляют какие-то стимуляторы, то только в целях реабилитации, а не для улучшения своих физических способностей.

Также, Хэмилтон предположил, что центровой «Нью-Йорка» Жоаким Ноа систематически употребляет противовоспалительные средства, что вероятно привело к резкому спаду в его игре с возрастом.