Тренер Джордж Карл в своей книге «Разъяренный Джордж» затронул тему допинга в НБА и нежелания лиги ужесточать контроль в данной сфере.

«У нас в лиге имеется более серьезная антидопинговая программа, чем в НФЛ или МЛБ, которой мы всегда хвастаемся. Тем не менее, мы все еще имеем проблемы с допингом, пусть и отличные от тех, с которыми приходилось сталкиваться тридцать лет назад. А это беспокоит меня гораздо больше, чем те болваны, у которых возникают трудности с рекреационными препаратами.

Я говорю о более серьезных препаратах, которые улучшают спортивные результаты – гормон роста человека, стероиды и так далее. Очевидно, что некоторые из представителей нашей лиги употребляют допинг. Как так получается, что некоторые ребята с возрастом становятся только стройнее и находятся в еще лучшей форме? Как им удается так быстро восстанавливаться от травм. Какого черта они мотаются в Германию в межсезонье? Сомневаюсь, что ради квашеной капусты.

Скорее всего, они ездят туда ради новейших, труднообнаружимых стимуляторов и допинга, которые имеются в Европе. К сожалению, система обнаружения допинга всегда на пару шагов отстает от технологий его сокрытия. Лэнс Армстронг никогда не проваливал допинг-тесты. Мне кажется, нам хочется наблюдать за достижениями лучших спортсменов, а не самых богатых читеров, которые нанимают самых продвинутых ученых. Но я не знаю, что можно с этим сделать», – цитирует отрывок из книги Карла NBC Sports.