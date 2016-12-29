Перед матчем Евролиги «Црвена Звезда» – ЦСКА в Белграде сербские болельщики почтили память ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

На арене прозвучала сербская народная песня «Тамо далеко», а также был вывешен баннер: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!»

64 артиста ансамбля имени Александрова погибли в авиакатастрофе, которая произошла в ночь на 25 декабря вблизи Сочи.