Главный тренер «Автодора» Сергей Мокин принял решение покинуть занимаемую должность, сообщает официальный сайт саратовцев.

В текущем сезоне 60-летний специалист провел у руля «Автодора» 19 игр в Единой лиге ВТБ и Лиге Чемпионов, одержав в них 6 побед. Мокин продолжит работу в клубе в качестве тренера молодежной команды.

«Команда потерпела ряд поражений. В последнем матче проиграли на своей площадке прямому конкуренту за выход в плей-офф Лиги Чемпионов – ситуация, при которой я принял решение подать в отставку», – прокомментировал свое решение Мокин.

Временно исполнять обязанности главного тренера черно-белых будет Владимир Анциферов, который начинал сезон в качестве рулевого «Автодора-2». Под его руководством молодежная команда одержала 10 побед в 14-ти матчах и расположилась на втором месте в турнирной таблице Единой Молодежной Лиги ВТБ.

Анциферов уже имеет опыт работы главным тренером «Автодора», который привел к итоговому шестому месту в чемпионате Единой лиги ВТБ-2015/16.